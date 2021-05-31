Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da ata sporu biniciliğe ilgi arttı

Van’da ata sporu biniciliğe ilgi arttı

At çiftliğinden görüntü

Ziyaretçiler Engelli Vatandaş Gazi Yakınları At Çiftliği Hayvan Sevgisi 

-Çocukların ata binişi
-Binicilik eğitimi
-Röportajlar
-Diğer detaylar

- - Şehit, gazi yakınları ile engellilere ücretsiz binicilik dersi VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde tarihi Van Kalesi civarında kurulan at çiftliğinde vatandaşlar ata sporu biniciliğe yoğun ilgi gösteriyor. İpekyolu ilçesinde Van Kalesi civarında ve göl kıyısına yakın bir konumda kurulan yeni at çiftliğini ziyarete gelen vatandaşlar eğlenceli vakit geçiriyor. Binicilik sporuyla uğraşanların antrenmanlarını yapabildiği ve ziyaretçilerin ata binebildiği çiftlikte, doğal ortamın keyfi çıkarılıyor. Minik çocukların midilli atlarla tur attığı çiftlikte, antrenörler tarafından hem şehit ve gazi yakınlarına hem de engellilere ücretsiz hizmet veriliyor. “Ata sporuna sahip çıkalım” Eğitmen Arafat Seyhan, özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra binicilik eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade etti.
Ata sporu olan biniciliğin yaygınlaşması konusunda destek beklediklerini ifade eden Seyhan, “Van Kalesi civarında yeni bir at çiftliği kurduk. Burada özellikle çocuklara binicilik dersi vermeyi amaçlıyoruz. Şu an 12 atımız var ve bunlardan 5’i midilli. Eğitimlerimizi 3 antrenörle sürdürüyoruz. Van Kalesi'nde günümüz çocuklarının teknolojiden uzak olduğu bir projeye başvurduk. Yerimiz binicilik faaliyetlerine çok uygun. Gelen vatandaşlar bu projemizden dolayı tebrik ediyor ve buradan da memnun bir şekilde ayrılıyor. Ata sporumuz olan binicilik konusunda Van’daki yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.
At çiftliğinde şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Seyhan, vatandaşların son zamanlarda biniciliğe ilgi gösterdiğini kaydetti.
Midilli atlarına binerek binicilik eğitimi alan çocuklar ise tarihi Van Kalesi ziyaretlerinde at çiftliğine de uğradıklarını belirterek, yaşıtlarının bu çiftliğe gelmelerini önerdi.
İlgili Foto Galeriler
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement