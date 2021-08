Valentin Rosier: 'Beşiktaş’ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım ama Beşiktaş’ta çok mutluyum'

- Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, transfer sürecinde siyah-beyazlıların teklifinden daha iyi teklifler aldığını açıklayarak, "Beşiktaş’ta çok mutluyum ve çok huzurluyum. Geçen sezonu harika geçirdik ve iki kupa kazandık. Beşiktaş’ta kalma niyetimi ve isteğimi her defasında tekrarladım, bunun için çaba gösterdim" dedi.

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon sergilediği performans ve transfer süreci hakkında siyah-beyazlıların sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Hayatta meselelere her zaman para ekseninden bakmamak gerektiğini söyleyen Rosier, "Parayı sürekli önceliğinizde tutmak, sizi ileride hayal kırıklığına uğratabilir. Kabul etmek lazım ki Beşiktaş’ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım ama Beşiktaş’ta çok mutluyum ve çok huzurluyum. Geçen sezonu harika geçirdik ve iki kupa kazandık. Beşiktaş’ta kalma niyetimi ve isteğimi her defasında tekrarladım, bunun için çaba gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu ve burada devam etme şansını elde ettim" diye konuştu.

"Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum" "Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum" paylaşımı hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Menajerlerim ve sosyal medya hesaplarımı yöneten arkadaşlarım, sosyal medyada Beşiktaş’ta devam etmeyeceğim yönünde haberlerin çıktığını, bu tip dedikoduların olduğunu bana söylediler. Hem taraftarlarımızın içini rahatlatabilmek hem de o dedikoduları yalanlayabilmek açısından bir cümle düşünüyorduk. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum cümlesi aklıma yattı. Zaten ben o paylaşımı yaptıktan sonra olay yayıldı" şeklinde konuştu.

"Havalimanındaki karşılama benim için unutulmazdı" Hiçbir kulüpte, taraftarların ve çalışanların yüksek aidiyet duyduklarını görmediğini ifade eden başarılı futbolcu, "Beşiktaş’a geldiğim ilk günden beri bu duyguyu yoğun bir şekilde hissettim. Geçen sezon taraftarlarımız belki tribünlerde yoktu ama sosyal medyada ya da sokakta bana bu duyguyu hep hissettirdiler. Bu ilişki kendiliğinden doğal bir şekilde oluşmuş oldu. Havalimanında bu kadar büyük bir topluluk tarafından karşılanmayı hiç beklemiyordum. Gerçekten benim için unutulmaz bir andı. Taraftarlarımız, Beşiktaş’a duydukları aşkı havalimanında bir kez daha göstermiş oldu" açıklamasında bulundu. "Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" Yüksek heyecan ve duygularla oynayan bir oyuncu olduğunu aktartan Rosier, "Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon içinde zorlanılan, sıkıntıya düşülen durumlarda taraftarlar itici güç olarak devreye girip katkı sağlayabiliyor. O anlamda önümüzdeki sezonun çok farklı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz" Bu sezon mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi için de konuşan Fransız futbolcu, "Kariyerimdeki birçok ilki Beşiktaş’ta yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupalarımı burada kazandım. Kariyer sezonumu burada oynadım. Önümüzdeki dönem yine bir ilki yaşayacağım ve ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyeceğim. Şampiyonlar Ligi seviyesi farklı, mutlaka zor olacaktır. Beşiktaş formasıyla o arenada yer alacak olmak heyecan verici bir şey. Futbolcular olarak, Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon iki maçı unutamadığını belirten başarılı sağ bek, "Geçtiğimiz sezondan iki unutamadığım maç var. On kişi kaldığımız ve attığım golle kazandığımız maç ve Göztepe maçı. Göztepe maçının son anlarında hocaya sürekli averaj hesabını soruyordum. O iki maçı unutamıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonluk hikayesini oluşturan etkenler Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa giden yolda herkesin birbirine sevgisi ve saygısı olduğunu söyleyen Rosier, "Takım içindeki arkadaşlık ilişkileri yerli yerine oturdu. Bazı zamanlar oyunla ilgili fikir ayrılıkları olsa bile krize dönüştürmeden kendi içimizde doğru bir iletişimle çok güzel çözdük. Herkes birbirinin fikrine saygı duydu. Güzel bir arkadaşlık ve dayanışma ortamı oluştu. Şampiyonluk hikayesini yapan etkenler bunlardı" açıklamasında bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın için ise 24 yaşındaki futbolcu, "Hocanın öne çıkan özelliği, tek kelime ile teknik. Hocanın oyun felsefesinde teknik her şeyden daha önemli. Hoca, idmanlarda teknik anlamda bir şeyin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsa hemen oyunu durdurup gerekli açıklamayı yapıyor" dedi.

Rosier, röportajı, "İnşallah şampiyon Beşiktaş" diyerek tamamladı.