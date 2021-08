-Detaylar



- (Özel haber) Vahit Emre Savaş: "Avrupa Şampiyonası'nda terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz" İSTANBUL



- A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Vahit Emre Savaş, Avrupa Şampiyonası öncesinde takım olarak iyi durumda olduklarını söyleyerek, "Orada da elimizden gelenin fazlasını yapıp terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Vahit Emre Savaş, İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulundu. Kampta güzel bir başlangıç yaptıklarını ve iyi hazırlandıklarını belirten Savaş, "Takım olarak iyi durumdayız. Gerek arkadaşlık gerek saha içindeki performansımızla iyi olduğumuzu düşünüyorum. Orada da elimizden gelenin fazlasını yapıp terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Umarım orada her şey iyi olur" diye konuştu.

Şampiyonadaki ilk maçı ve grubu değerlendiren başarılı voleybolcu, "Rusya maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rusya dünyada bir ekol sonuçta. Grupta şanslı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Grup maçlarını oynayacakları Finlandiya'daki sıcaklık farkının sorulması üzerine milli oyuncu, "Hem soğuk hem de saat olarak birazcık sıkıntılıymış galiba. Hiç gece olmuyormuş diye duydum orasını. Uyku olarak birazcık sıkıntı yaşayabiliriz ama takımın çoğu bunu yaşamayacak çünkü genel olarak uykuyu seven bir takımdayız" ifadelerini kullandı. Şampiyona için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Vahit Emre Savaş, "Sakatlığımdan dolayı bir önceki turnuvayı kaçırdım, Avrupa Ligi'ni. Arkadaşlarımı kutluyorum, şampiyon olarak bitirdiler. Bizi gururlandırdılar, onurlandırdılar. Şu an buradayım, hazırım. Gerek mental olarak, gerek fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.