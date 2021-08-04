Türkiye’nin en büyük maratonuna sayılı günler kaldı



- Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu’nun başlamasına sayılı günler kala heyecan dorukta. 6-8 Ağustos 2021 tarihlerinde İznik’te gerçekleşecek maraton sekiz kategoride yapılacak. Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı İznik Ultra'da geri sayım başladı.

Pandemi dolayısıyla bu yıl 6-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek yarışa bine yakın sporcu katılacak. Sporcular, 160, 90, 55, 35, 25 ve 13 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5 kilometrelik İznik UNESCO Koşusu ve Çocuk Koşusu ile son bulacak. Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi’nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu birçok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, son 5 yılda 10 kat büyüdü. Her yıl ilginin arttığı yarışlar Türkiye’deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yılki yarışlara binin üzerinde iştirak olması bekleniyor. Tarih ve doğanın içerisinde eşsiz bir maraton Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu'nun başlamasına sayılı saatler kala İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamada bulundu. Başkan Usta "Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu bu yıl ulusal ve uluslar arası düzeyde 1000’den fazla sporcuya ev sahipliği yapacak. Sporcular, 160, 90, 55, 35, 25 ve 13 kilometrelik İznik’in muhteşem doğal parkurlarını aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 kilometrelik İznik UNESCO Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. Ben bu vesile ile herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Pandemi sonrası ilk kez gerçekleşecek olan İznik Ultra Maratonu'nda Covid-19 tedbirleri alınmış durumda. Ayrıca ülkemiz genelinde etkili olan yangınlar sebebiyle parkurlarda güncellemeye gidilerek orman içerisinden geçen parkurlar değiştirildi.

