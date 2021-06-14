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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye'nin dört bir tarafından Şırnak'a gelen sporcular, huzurun sağlandığı dağlarda bisiklet sürdü

Türkiye'nin dört bir tarafından Şırnak'a gelen sporcular, huzurun sağlandığı dağlarda bisiklet sürdü

Bisikletçilerden detaylar

Ali İl İsaf Yansıma Bisiklet 

-Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'ın açıklamaları
-Sporcuların açıklamaları
-genel ve detaylar

- ŞIRNAK

- Şırnak’ta düzenlenen Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası, kente 120 kilometre uzaklıkta bulunan Beytüşşebap ilçesinde son buldu. Ülkenin dört bir yanından gelen bisikletçiler huzurun sağlandığı dağlarda bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sonucu sağlanan huzur ortamı kentte hayatın her alanına olumlu yansımaya devam ediyor. 14 farklı ilden gelen 250 bisikletçi Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak, D-400 karayolunu kullanıp 120 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap ilçesine ulaştı. 4 gün boyunca pedal çevirip, yolda kamplar kurup, mola veren sporcuların yolculuğu Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap'ta son buldu. Adana, Mersin, İstanbul, Hakkari, Van ve daha birçok ilden gelen sporcular Şırnak'ın doğasına hayran kaldı. Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali ile yüzlerce sporcuyu ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçede sportif alanında büyük çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Başkan Aşan, "İlimizde startı verilen Şeh-i Nuh Bisiklet Festivali ilçemizde son buluyor. Sporcularımızla beraberiz, onlarla beraber huzur için pedal çeviriyoruz. İlçemiz sadece yayla değil sporla da anılacak hale gelen bir ilçe olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Ömer Erkan isimli bir sporcu ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, bütün sporseverleri Şırnak’a davet etti. Erkan, "Hobi olarak bu işi yapıyorum. 80 kilometre yol kat ettim. Çok güzel bir etkinlik, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.
Adıyaman'dan gelen Fadıl Atik de Şırnak dağlarında pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Herkese bu sporu öneriyorum. Hayalimdeki gibi çıktı. Şırnak halkı çok misafirperver, çok mutlu oldum. Şırnak'ta harika bir ortamı var. Bunu gelin görün korkulacak hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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