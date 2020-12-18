Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı antrenmanından görüntüler

- NURSULTAN

Boksör Boks 


- Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Olimpiyat hazırlıklarına Kazakistan'da yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, 2021 Olimpiyat Oyunları öncesindeki hazırlıklarını Kazakistan'ın Nursultan şehrinde gerçekleştiriyor. Sporcular, 2021 Olimpiyat Oyunları öncesi Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile birlikte hazırlık yapıyor. Milli takım antrenörü Cahit Süme’nin açıklamasına göre bu programın amacı Kazakistanlı boksörlerle gerçekleştirilecek antrenmanlarda eksiklikleri tamamlamak. Milli takımda yer alan kadın boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Aycan Güldağı, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir günde iki kere antrenman yapıldığını söylerken, 2021 yılın Temmuz ve Ağustos aylarında Olimpiyat Oyunları'nda Türk Kadın Milli Takımı olarak iyi bir çıkış yapmak istediklerini belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
ONE MMA Boks ŞampiyonasıONE MMA Boks Şampiyonası
Boğazın Boğası Artık Yok!Boğazın Boğası Artık Yok!
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement