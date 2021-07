TSYD Ankara Şubesi’nin düzenleyeceği turnuva öncesi Ankaragücü ve Gençlerbirliği bir arada

-Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in konuşması

- Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin 54’üncüsünü gerçekleştireceği turnuva için Ankaragücü ve Gençlerbirliği yöneticileri ve teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

TSYD Ankara Şubesi’nin 7 Ağustos saat 20.00’de 54'üncüsünü gerçekleştireceği turnuva için Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nden yöneticiler ve teknik direktörler TSYD Ankara Şubesi yerleşkesinde bir araya geldi. TSYD Ankara Turnuvası’nın bilet fiyatları ise kale arkası 30 TL, maraton 40 TL, kapalı tribünü ise 60 TL, VIP tribünü 150 TL, localar 500 TL olarak belirlendi. Maçlarda Passolig sistemi uygulanmayacak. Taraftarlar kimliklerini ibra ederek HES koduyla stada giriş yapılacağı ve Pazartesi gününden itibaren bilet satışları başlayacağı aktarıldı. Ercan: “En önemli şey tabii ki de aylar sonra taraftarın da o tribünde olması” TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, “Türkiye Spor Yazarlar Derneği adına ve meslektaşlarım adına önemli bir gün. TSYD Ankara kupasının 54’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Ankara’nın iki güzide kulübü ile bu sene karşılaşacaklar. 54’üncüsünü gerçekleştirecek turnuva Türkiye’nin ve Avrupa ülkelerindeki turnuvalardan daha eski bir tarihe sahip. TSYD ailesi olarak iki kulüp arasında gerçekleştiriyoruz. 7 Ağustos 20.00’de oynanacak ve güzel bir maç olacağına inanıyorum. En önemli şey tabii ki de aylar sonra taraftarın da o tribünde olması” diye konuştu.

Bilgin: “Sahadaki centilmenliğin de tribünlere yansımasını diliyorum” Ankaragücü Başkan Vekili Hakan Bilgin ise şu cümlelere yer verdi: “Sezon öncesi iki güzide takımı karşı karşıya gelmesi ve kendi istatistiklerini değerlendirmesi açısından önemli bir karşılaşma olacak. TSYD Kupası’nın da Ankara’da gerçekleşmesi de bizim için ayrı bir iş olarak önümüze geliyor. Sahadaki centilmenliğin de tribünlere yansımasını diliyorum. Bugüne kadar iki kulüp arasında da bir sorun oluşmadı ve bundan sonra da aynı şekilde hem sahada hem de tribünde devam edeceği kanısındayız.” Ölmez: “Zaman zaman mahrum kaldık” “TSYD Ankara Şubesi’nin Kupası bizim olmazsa olmazımız” diyen Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, “Bu turnuvanın bizim adımıza çok sayıda avantajı var. Zaman zaman mahrum kaldık. Biz artık alıştık, ligler Ankara’da TSYD’nin düzenlediği turnuva ile başlar. Biz o doğrultuda bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Ankaragücü bizim rakibimiz değil kardeşimiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de biz ortak hareket edeceğiz. Bu turnuvanın da her şeyden önce oyuncu sağlığı açısından verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Diyadin: “İskelet bir kadro oluşturmak için iki ya da üç oyuncu transferi yaparak kendimizi garantiye almak istiyoruz” TSYD turnuvasının kendisi için ne anlam ifade ettiğini açıklayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Bir futbolcu olarak onlarca kez oynamış olduğum TSYD turnuvası benim için büyük anlam ifade ediyordu. Bazen kesintiye uğraması üzücüydü. Lig öncesi tekrar karşılaşma iki takım içinde güzel olacak. Ankaragücü, Gençlerbirliği karşılaşmalarında birçok kez oynamış birisi olarak da kendim için şehrin iki arkadaşının 90 dakikalık mücadelesinin ötesinde çok fazla anlam yüklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak birbirini mahallede maçtan sonra yenenin kızdırdığı gibi bakmak gerektiği gibi bakmanın doğru olduğunu da düşünüyorum. Lig başlamadan önce de karşılaşma fırsatı bulmak da bizim için önemli bir fırsat. Diğer TFF 1. Lig takımlarına bakıldığında ekonomik bütçesini 3’te 1 oranında gerçekleştirme durumundayız. Kendi altyapı oyuncularımızı kullanarak genel bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an için kısa sürede, finansal gerçekleri göz önünde bulundurarak doğru bir yol aldığımızı düşünüyoruz. İskelet bir kadro oluşturmak için iki ya da üç oyuncu transferi yaparak kendimizi garantiye almak istiyoruz” dedi.

Dalcı: “Transfer komitemiz yaklaşık bir aydır çalışmalarını yapıyor” Ankara'nın kardeş iki kulübünün karşılaşacağına vurgu yapan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “TSYD Ankara Kupası’nın değerini ve önemini biliyoruz. Ankara için önemli ve değerli bir turnuva. Ankara’nın rakip değil kardeş olan iki kulübünün bu müsabakayı oynaması bizim için tabii ki önemli. Sezon başı yapılan bu karşılaşma mutlaka önemli ve değerli olacaktır. Temennim hiçbir oyuncunun sakatlanmaması, derbinin heyecanlı bir şekilde oynanmasıdır. Yeni sezona hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece on numara pozisyonumuzda eksiğimiz var. Transfer komitemiz yaklaşık bir aydır çalışmalarını yapıyor. En kısa sürede de takviye yapıp sezona başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.