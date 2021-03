Trap plak atışları bahar kupası Mersin'de yapıldı

-Vurulan plaklardan saçılan turuncu tozlar

- - Erdemli Atış Poligonu'ndaki müsabakalara yurt genelinden 156 sporcu katıldı MERSİN



- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) 2021 yılı faaliyet programlarında yer alan "Trap Plak Atışları Bahar Kupası" yarışmaları Mersin'deki Erdemli Atış Poligonunda yapıldı. Yarışmalara katılan milli sporcular önümüzdeki hafta Hindistan'da yapılacak olan Dünya Kupası'nın adeta provasını gerçekleştirdi. Mersin'deki yarışmalara 7 kategoride yurt genelinden 156 sporcu katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.

Federasyon başkanı Ufuk Arman, yılın ilk trap yarışmasını Mersin Erdemli’de, skeet yarışmasını ise aynı anda Bursa’da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arman, "Plak atışları, trap ve skeet branşlarında sezonun ilk yarışmalarını yaptık. Trap yarışmalarını Mersin Erdemli'de, skeet yarışlarını da Bursa'da gerçekleştirdik. İkisi de aynı zamanda yapıldı. Yarışmalara trap sporcuları olarak 156 sporcumuz iştirak etti, skeet de ise 110 sporcumuz iştirak etti. Bu yarışmalar bizim için çok önemli çünkü milli takım seçmelerinde de değerlendirdiğimiz puanlar söz konusu. Sporcuların hepsi ilk yarışma olması nedeniyle tabi sezona yeni başlamanın vermiş olduğu bir gerginlik de vardı üzerlerinde. Ama önemli olan şuydu, biz bu pandemi döneminde yarışmaları kesmeden devam ediyoruz, onlarda kış döneminden çıktılar, heyecanlı bir şekilde tekrar sahaya dönmenin mutluluğunu burada yaşadılar" dedi.

"Mersin'in iklimi yarışmalar için çok uygun" Mersin'de iklim şartlarının yarışmalara çok iyi olanak sunduğunu ifade eden Arman, "İklim şartları mart ayında yarışma yapabilmek için bize en iyi burada müsaade ediyor. Biz her zaman olduğu gibi Mersin Erdemli'deki poligonumuzdan çok memnunuz. Teknik altyapısı yeteri kadar hizmet veriyor" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyat Oyunlarıyla ve Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasıyla ilgili mücadelenin sürdüğüne de dikkat çeken Arman, "Olimpiyatla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta Hindistan'da başlayacak olan Dünya Kupası var. Oraya da buradan katılacak arkadaşlarımız var. Trap dalında Yavuz İlnam erkeklerde, bayanlarda da Safiye Sarıtürk katılacak. Bu sporcularımız her zaman için sıralamadan puan alıp kota alabilecek durumda. Performansları da çok iyi. Burada da onu zaten bize gösterdiler. Onlara yarışmada başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası bizim yine bir kota mücadelemiz. Artık kotanın son istasyonu. Avrupa Şampiyonası'yla birlikte kota veren müsabakalar bitecek. Şu ana kadar 4 kotayla gidiyoruz. Biz bu Avrupa Şampiyonası'ndan hem havalı silahlarda, hem trap skeet disiplininde kotalar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya Kupası'nın provası oldu" Kahramanmaraşlı milli sporcu Safiye Sarıtürk ise, yarışmanın kendisi için Dünya Kupası'nın provası olduğunu anlatarak, "Burası bizim sezonda ilk yarışmamızdı. Pandemi sürecinde çok fazla antrenman ve yarışmalara katılamadık. Buradaki yarışma güzel geçti, heyecanlıydı. Önümüzdeki hafta Hindistan'da dünya kupasına gidiyoruz. İnşallah güzel bir dereceyle dönersek dünya sıralamasından olimpiyat kotası alma ihtimalim var. Benim için önemliydi burası. Güzel sonuçlandı, madalya ile dönüyorum şu an. Ama inşallah orada da güzel bir başarı elde ederim" diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye girenler ise şöyle sıralandı: Büyük erkekler: Kocaeli bölgesinden Nedim Tolga Tunçer Genç erkekler: Kocaeli bölgesinden Erdoğan Akkaya Veteranlar : İstanbul bölgesinden Ahmet Canbaz Yıldız erkekler: Kocaeli bölgesinden Yasin Efe Kesim Büyük kadınlar: Kahramanmaraş bölgesinden Safiye Sarıtürk Genç kadınlar: Kocaeli bölgesinden Nisanur Aydemir Yıldız kadınlar: Manisa bölgesinden Fadime Nur Çetinkaya Takım Sıralaması: Büyük erkekler: Kocaeli bölgesi Genç erkekler: Kocaeli bölgesi Yıldız erkekler : Kahramanmaraş bölgesi



