Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

- Futbolculardan görüntü

Aston Rektör 

-- Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti. Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 15.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takım tamamlanan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının ardından 18.55’de Türk Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon’dan İstanbul’a gitti. Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftarın uğurladığı Karadeniz ekibinin kamp kadrosu şu şekilde oluştu: “Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Gaston Campi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Fousseni Diabate, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Stiven Plaza.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı