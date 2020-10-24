Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

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- TRABZON



- Trabzonspor yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti. Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 15.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım tamamlanan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının ardından 18.55’de Türk Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon’dan İstanbul’a gitti. Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftarın uğurladığı Karadeniz ekibinin kamp kadrosu şu şekilde oluştu: “Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Gaston Campi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Fousseni Diabate, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Stiven Plaza.”



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