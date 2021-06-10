TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'ten taraftarlara mesaj
- Marek Hamsik'in taraftarlara mesajı Trabzon spor'un yeni transferi Marek Hamsik'ten taraftarlara mesaj: - "Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica, şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu, çok hoş bir durum"TRABZON (AA) - Trabzon spor'un yeni transferi Marek Hamsik, "Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız." dedi. Bordo - mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı Slovak futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi. Trabzon spor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamsik, şunları söyledi:"Avrupa Şampiyonası sonrası en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica, şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu, çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo - mavi. En güzel renkler."
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