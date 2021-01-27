Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TFF Süper Kupa, Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde havalandı

TFF Süper Kupa, Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde havalandı

Kupa töreninden foto klip

- İSTANBUL

Dera Kupa Töreni Kışla Rektör 


- TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, yapılan törenle kupasını kaldırdı. Kupayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir takdim etti. TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer maçın ardından büyük sevinç yaşarken, futbolcular sahada Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı havaya attı. Karadeniz ekibi, yapılan madalya ve kupa törenin ardından kupasını aldı. Kupayı kaptanlar Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Parmak havaya kaldırdı. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir takdim etti. Öte yandan Trabzonsporlu futbolcular, Başakşehirli futbolcuları madalyalarını alırken alkışladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement