Sumudica: “3 puan için mutluyuz”

- Denizlispor deplasmanından 3 puanla ayrılan Gaziantepspor’un deneyimli hocası maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5 ay kontratı kaldığını belirten Sumudica, geçen yıl Denizlispor maçından sonra hakkında çıkan söylentilere ise sitem etti. Süper Lig’in 9. hafta müsabakaları kapsamında Yukatel Denizlispor, Gaziantepspor’u konuk etti. Konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından Gaziantepspor’un deneyimli hocası açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve dolayısıyla takımını kutlayan Marius Sumudica, “2 galibiyet üst üste aldık. Beşiktaş ile evimizde oynadığımız maçın ardından Denizlispor ile deplasmanda oynadığımız bu iki maçta rakiplerimizin toplasanız belki 2 ve ya 3 tane net fırsatları var. Onun dışında fazla fırsat vermedik, şans da tanımadık. Taktiksel olarak çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada ne demek istediğimi anlıyorlar ve bunu sahada yansıtıyorlar” dedi.

“İlk geldiğimde beni eleştiriyorlardı. Şu an 4. sıradayız.” Gaziantepspor’un başına ilk geldiği dönemlerde eleştirilere maruz kaldığını belirten Sumudica, şu an oynattığı sistem ile ligde 4. sırada yer aldıklarını belirtti.

Ayrıca Geçen yıl Denizlispor ile oynanan maçın ardından hakkında küme düşme potasında yer alan diğer takımlara yardım ettiği söylentilerini çıktığı belirten Sumudica, “Buraya ilk geldiğimde bazı yayın kuruluşları bazı gazeteciler beni eleştiriyordu. Sadece benim ekibim şu an ligde 3-5-2 sistemi ile oynuyor. Bu sistem ile ligde 4. sıradayız. Gelecek maçlarında Denizlispor’a başarılar diliyorum. Geçen yıl burada bazı olaylar olmuştu. Denizli’yi yendikten sonra başka takımlara yardım ettiğim düşünüldü ve böyle söylentiler çıktı. Denizli maçından sonra biz küme düşme mücadelesi veren diğer takımları da hem içeride hem dışarıda yendik” ifadelerini kullandı. “5 aylık kontratım kaldı” Kontratın sonlanacağı vurgusunu yapan Sumudica, “Galibiyeti kutlamak için 1 günümüz var. Kupa maçı var önümüzde takımımı bu maça hazırlayacağım. Daha sonrada evimizde Malatyaspor maçı var. Daha sonra bakalım ne olacak. Biliyorsunuz bu yıl kontratım sonlanıyor. Takımımla 5 aylık kontrat sürem kaldı. Ben Türkiye’yi seviyorum. Teknik direktörde başarılı olunca biliyorsunuz zaten. Her şey masada oturulur konuşulur” diye konuştu.





