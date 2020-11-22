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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Stjepan Tomas: '3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü'

Stjepan Tomas: '3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas'ın açıklamaları

- Stjepan Tomas: "3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü" HATAY

Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör Irak 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Hatayspor karşısında son saniye golüyle galibiyeti kaybettiklerin için çok üzgün olduğunu ifade etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Ç.Rizespor, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Burada son saniyede golü yedik. Bizim için çok kötü oldu. Ama maça iyi başladık, top bizde kaldı. Gol atıp 1-0 öne geçince, pasları bıraktık, uzun topa döndük ve topu rakibe verdik. Ama ikinci yarıya yine de iyi başladık. Geride iyi top kurduk, top bizde kaldı ve pas yaptık. 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutamadık, son saniye gol ama yine de takımım çok iyi performans gösterdi ve onlardan memnunum. Tabii 3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok çok üzücü" şeklinde konuştu.

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