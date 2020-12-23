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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah’ın izniyle 3 puanı alacağız'

Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah’ın izniyle 3 puanı alacağız'

Stjepan Thomas'ın açıklamaları

- Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah’ın izniyle 3 puanı alacağız" RİZE

Hafta Sonu İstifa Devre Arası Transfer Dönemi Rektör 


- Süper Lig’in 14. haftasında FT Antalyaspor’u konuk edecek olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Thomas, bu maçtan 3 puanı alacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Karadeniz derbisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Thomas, Antalyaspor maçıyla Trabzonspor yenilgisini telafi ederek üst sıralara tırmanacaklarını dile getirdi. Çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Stjepan Thomas, “Antalya takımı tecrübeli bir kadrodan oluşuyor. Tecrübeli oyuncuları var ve onlara müsaade edersek cezalandırabilirler. Biz de bu hafta iyi çalıştık ve tecrübeli oyuncularına karşı iyi bir cevap vererek Allah’ın izniyle 3 puanı alacağız” diye konuştu.
Trabzonspor karşılaşmasında Boldrin’in sakatlanmasının kendilerini üzdüğünü aktaran başarılı çalıştırıcı, Remy’nin sakatlığının da devam ettiğini söyleyerek, oyuncunun son durumuyla ilgili şunları ifade etti: “Remy’nin kasık bölgesinde bir ağrısı var. Kendisini iyi hissetmediğini söylüyor ve fizyoterapist eşliğinde tedavisi devam ediyor ancak ne zaman geri dönebileceğini bilemiyoruz.” Sosyal medyada taraftarların istifa etmesi yönünde başlattığı kampanya ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Thomas, “Çalışmaya ve işimize bakmaya devam ediyoruz. İstifayı düşünmüyorum. Geniş bir kadromuz var ama sakatlarımız, eksiklerimiz de var. Devre arasına kadar en fazla puanı toplamayı düşünüyoruz. Ara transfer döneminde de 2-3 takviye yaparak daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum” dedi.
Devre arası transfer dönemi için planlamalara devam ettiklerini sözlerine ekleyen teknik adam, “Gidecek oyuncularla birlikte hangi mevkilere oyuncu alacağımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başında 2-3 tane istediğim oyuncuyu alamadık. İnşallah istediğim bu oyuncuları devre arasında alacağız” şeklinde konuştu.

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