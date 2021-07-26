SİVAS - Vali Ayhan, Sivassporlu futbolcuları ziyaret etti
- Sivas Valisi Salih Ayhan'ın futbolcularla selamlaşması - Vali Salih Ayhan'ın futbolcularla ve yöneticilerle sohbet etmesi - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın futbolculara baklava ikramı - Toplu fotoğraf çektirilmesi Sivas spor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı - beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sivas spor, yarın yapacağı idmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.Demir Grup Sivas spor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas spor antrenmanını ziyaret etti. Sivas spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten tarafından karşılanan Ayhan, Petrocub deplasmanında alınan 1 - 0’lık galibiyetten dolayı kırmızı - beyazlı ekibi kutladı. Ayhan, rövanş maçında da Sivas spor'a başarı diledi.
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