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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor Kulübü, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu kiraladı

SİVAS - Sivasspor Kulübü, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu kiraladı

- Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması - Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın konuşması - İmza töreninden detaylar - Yeni 4 Eylül Stadyumu görüntüsü Sivas spor Kulübü, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu kiraladıSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tasarrufunda olan Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu 1 yıllığına kiraladı.Tarihi valilik binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, 27 bin 532 kişilik 4 Eylül Stadyumu'nun, sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Sivas spor Kulübüne kiralanması için protokol imzalayacaklarını söyledi.

Kırmızı - beyazlı ekibin, 19 hafta mağlup olmadan 2020 - 2021 sezonunu tamamlamasının camiaya gönül veren herkesi çok mutlu ettiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:"Aynı başarıyı önce Avrupa kupalarında sonra ligde takımımızdan bekliyoruz. İnşallah salgın sürecinin sona ermesiyle yeni sezonda tribünlerde yer alarak takımımızı destekleyeceğiz. İmzaladığımız protokolün kulübümüze ve il müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." - "Dünya yıldızları sadece böyle stadyumlarda oynamak için gelebilirler" Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise 5 yıl önce eski stadyumdan güzel anılarla Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçtiklerini anımsattı.Yeni stadyuma bir TFF 1. Lig şampiyonluk maçı, 3 Avrupa Kupası karşılaşması sığdırdıklarını anlatan Otyakmaz, "Bu da modern tesislerin, modern stadyumların şehre ve oyuna ne kadar etkisi olduğunun en önemli göstergesidir. Yeni 4 Eylül Stadyumu'na 1 milli maç, 1 de Türkiye Kupası final maçı verildi.
Bunlar da şehre çok önemli şeyler kazandırdı." diye konuştu.
Böyle bir stadyuma sahip olmanın transferde ellerini rahatlattığını vurgulayan Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:"Dünya yıldızları sadece böyle stadyumlarda oynamak için gelebilirler. Sivas spor'un da böyle bir yatırıma layık bir duruş sergilediğini ve mücadele gösterdiğini görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, stadyumun yapılması için söz verdiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Sayın Valimiz Salih Ayhan da bir futbolsever olarak her zaman yanımızda oldu."Konuşmaların ardından Ayhan ve Otyakmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, protokolü imzaladı.İmza törenine Sivas spor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da katıldı.

İmza Töreni Şampiyon Allah Milli Maç Şampiyonluk Maçı 

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