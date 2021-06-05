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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararları değerlendirdi

SİVAS - Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararları değerlendirdi

SİVAS - Sivas spor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi - Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması Sivas spor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi: - " Sivas spor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı"SİVAS (AA) - Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı 4 Eylül Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" sürecini hatırlamak istemediğini belirtti.
Otyakmaz, kumpas davasında çıkan kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım hem de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivas spor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivas spor zarar görmemiş olsaydı." diye konuştu.

Şike Rektör Basın Mensupları 

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