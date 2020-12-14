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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

SİVAS - Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşması - Demir Grup Sivas spor'un Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay'ın konuşmasıMaçın ardından - Demir Grup Sivas spor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay: - "Oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler, o yüzden onları kutluyorum" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı, galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını aslında yakalamıştık"SİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivas spor'un yardımcı antrenörü Kenan Oktay, mücadeleden bir puanla ayrılmalarına rağmen oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oktay, mücadeleyi ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere iki türlü değerlendirdiğini söyledi.

Takımının ilk yarı istediklerini sahaya yansıttığını dile getiren Oktay, "Pas yapabildik, rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve zaman zaman sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluk ve pas hataları başladı.
Bunun neticesinde çok fazla hücumda etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik. Oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler, o yüzden onları kutluyorum." ifadelerini kullandı. - Ersun Yanal'ın açıklamalarıFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise planladıkları oyunun bir bölümünü sahaya yansıttıklarını belirtti.
Galip gelebilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını aktaran Yanal, şunları kaydetti:"Oynayacağımız oyunun pozitif yönlerini dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptık diye düşünüyorum. Ama bunu daha yüksek bir enerjiyle yapmak ve bunu rakibe kabul ettireceğimiz bu enerjiyle geri dönüşümü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncuların da katılımıyla, rekabetin artacağı, bu rekabetin de bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı, galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını aslında yakalamıştık. Doğru yoldayız. Çalışarak, Antalyaspor'u çok daha iyi futbol oynayan ve bunun karşılığını alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum."

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Geri Dönüşüm Kalamış 

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