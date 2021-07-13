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Seyfettin Anıl Yaşar 4 yıllığına Çaykur Rizespor’da
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Seyfettin Anıl Yaşar 4 yıllığına Çaykur Rizespor’da

Seyfettin Anıl Yaşar 4 yıllığına Çaykur Rizespor’da

-İmza atılırken görüntü

İmza Töreni Allah Forma Futbol 

--El sıkılırken görüntü
--Açıklamalar

- RİZE

- Çaykur Rizespor daha öne TFF 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor’da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, daha önce TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar ile anlaşarak 4 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, “Gelecekte takımımız için çok şey beklediğimiz değerli bir futbolcumuz. Topu iyi kullanabilen, hava toplarına hakim, oyun kurma yeteneği olan ve güçlü fizik yetenekleri olan iyi bir futbolcu. Önümüzdeki yıllarda ilk 11’in değişilmez oyuncusu olacak” ifadelerini kullandı. Rizespor camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu Seyfettin Anıl Yaşar ise, “Çok heyecanlıyım. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah benim için ve kulübümüz için hayırlı olur” dedi.

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