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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sergen Yalçın: “Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaştır”

Sergen Yalçın: “Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaştır”

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklama

- - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın:- “Sahanın en iyisi Fırat Aydınus’tu”- “Oyuncularımız sakatlanıyor” SİVAS

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- Süper Lig’in 36. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaştır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Yalçın, “Maçın hakkı beraberlikti. İki taraf da maç boyunca üretken olmadı. İki taraf da bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı, bu sebeple maçın hakkı beraberlikti. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus’tu. Çok güzel maç yönetti. Çok da iyi ve güvendiğim bir hakem. Burada muhtemel bir puan kaybı bekliyorduk, bu planlamamızda vardı ama geçen hafta iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplamamız da yoktu. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaştır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

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