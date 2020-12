Sergen Yalçın: “Oyuncularımız, kimsenin eksikliğini hissettirmiyor”

- Sivasspor galibiyetiyle puanını 28 yapan ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Kadrodaki oyuncuların kimsenin eksikliğini hissettirmediğini söyleyen Yalçın, şampiyonlukla ilgili soruya da, “Şu anda bunu konuşmak için erken” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’u konuk eden ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak 2020’yi 3 puanla kapatan Beşiktaş, ligde de ikinci sıraya yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kendileri adına iyi bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “2020 yılını galibiyetle kapatmak güzel. Bugün doğru oyunu oynadık. Eksiklerimiz vardı. Ancak yerine oynayan oyuncularımız, bu eksiklikleri hissettirmedi. Sezon başından beri hastalık, sakatlık derken baya bir oyuncuyu kullanamadık. Kadroda olanlar da oynadıkları zaman onları aratmıyor. Takımdan memnunum. Bireysel performanslardan da memnunuz. Yarışmacı kimliğini koruyan, sezon başındaki o zor süreci atlatan bir camia var. Özellikle bundan mutluyuz. Bundan sonra hafta içi maçları başlıyor. Orada bütün oyuncularımızı sağlıklı şekilde hazırlayıp, öyle çıkmak istiyoruz. Kazanılan maçtan, performanstan, skordan her şeyden memnunuz. Şimdi yoğun bir periyot başlıyor ve bu periyottan iyi şekilde çıkmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. “İstediğimiz noktaya geldik” 14 maçta 28 puan topladıklarını ve maç başına 2.00 ortalamaya ulaştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Bunu yukarıya çıkarırsak, bu pozisyonda devam edebiliriz diye düşünüyorum. İlk haftalarda puan ortalaması olarak 1.30’lardaydık ama sonradan bunu 2’ye çıkarabildik. Bunu 2.30, 2.40’lara çıkarabilirsek iyi olur. Şu anda istediğimiz pozisyona geldik. Ama buralara gelirken çok badireler atlattık, bunların çoğunu biliyorsunuz. İşimize konsantre olmaya çalıştık ve sahada kaldık. Ben de ekibim de konsantreyiz ve çok çalışıyoruz. Oyuncuların sağlığına dikkat ediyoruz, futbolcuları pozitif tutmaya çalışıyoruz, bazen 3-4 futbolcuyu değiştirerek 11 kuruyoruz. Ne yaparsak yapalım yaptığımız işleri herkese beğendiremeyeceğiz. İşler iyi gittiği zaman problem olmuyor ama işler iyi gitmeyince bizim adımıza sıkıntılar oluyor” ifadelerini kullandı. “Pandemi artık sıkmaya başladı” 2021’de artık normalleşmek istediklerini belirterek yeni yıl mesajı veren Sergen Yalçın, “Yeni yıldan beklentimiz bir an önce pandemi döneminin bitmesi. Bu iş artık sıkmaya başladı.

En büyük beklentimiz bütün dünyanın bundan kurtulması. Sağlıklı bir hayat diliyoruz. En önemlisi taraftarımızın bizimle olmasını istiyoruz. Artık bu statlarda maç oynamak kimseye zevk vermiyor. Atmosfer yok, heyecan yok. İnşallah taraftar da şubat, mart gibi gelir. Birlikte oluruz, birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, en büyük beklentimiz bunlar” dedi.

“1-2 takviye yapmak istiyoruz” Şampiyonlukla ilgili yöneltilen soruya “Şampiyonluk için konuşmak erken” yanıtını veren Yalçın, “Ocak ve şubat ayları hedefe giden takımlar için belirleyici olacaktır. Mart ayında hedef konuşulabilir. Ciddi bir maç trafiği var. İnşallah buradan çıkarız. Burası çok önemli bizim için” diye konuştu.

Transfer konusunda da 1-2 takviye yapmak istediklerini söyleyen Yalçın, “Tabii ki 1-2 oyuncuyu kadroya dahil etmek istiyoruz. Ancak ekonomik durumlar da önemli burada. Federasyonun bizim için belirlediği bütçedeki durumumuz ne, ne kadar bütçemiz var bunu bilmiyoruz şu anda” ifadelerini kullandı. Maçla ilgili olarak ‘negatif futbol’ yorumuna katılmadığını da söyleyen Yalçın, “Negatif futbol ne demek bu maçta bunu çok anlamadım. Topa hükmettik, sürekli topla oynadık, sabırlı olduk. 10 kişi oynayan ve karşı kaleyi hiç düşünmeyen bir takıma karşı hücum etmek çok zor. Tamamen kontrol bizdeydi. Sağdan, soldan, merkezden denedik. 1-0 her zaman zor bir skordur. Oyuncularım çok doğru ve akıllı oynadılar. Çok zor bir maçı kazandık diye düşünüyorum. Sivasspor bu ligin en iyi kadrolarından birisine sahip ve Rıza hoca gibi çok önemli bir hocaları var. Avrupa Ligi oynadılar ve ligi de iyi yerde bitireceklerini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



