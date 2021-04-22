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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: “Bu eğitimi spora mensup kişilerimizin de alması hepimiz açısından son derece önemli olacaktır”

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: “Bu eğitimi spora mensup kişilerimizin de alması hepimiz açısından son derece önemli olacaktır”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay’ın açıklamaları

- 14 federasyon ile AFAD arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı- Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:- “Bu eğitimi spora mensup kişilerimizin de alması hepimiz açısından son derece önemli olacaktır” ANKARA

Dera Doğal Afet Farkındalık İşbirliği Protokolü 


- 14 federasyon ile AFAD arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Törende konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Nerede bir sıkıntı varsa, afet varsa elbette canla başla orada olmaya çalıştık. Bu eğitimi spora mensup kişilerimizin de alması hepimiz açısından son derece önemli olacaktır” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nda Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı ile 14 spor branş federasyonu arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay şunları söyledi: “Doğal afetlere engel olamayız ama afetten korunmayı ya da bir canı kurtarmayı belki bu tür eğitimlerle biz de vesile olabiliriz. Özellikle 2021 yılının böylesine güzel taçlandırılması doğal afetlerin çok yaşandığı, belki de yaşanacağını hep konuştuğumuz, okuduğumuz bir dönemde böylesine bir işbirliğinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Biz hem Türkiye Satranç Federasyonu olarak hem de eminim ki tüm spor branşları olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkin bireylerin bu tür farkındalıklarla eğitilmesi, özellikle pandemi döneminde olduğumuz su süreçte eğitime ağırlık verdiğimiz bir dönemde böylesine güzel bir eğitimle de herkese önemli görevler düşecek. Bizler de görevleri yerine getireceğiz. Bizler tabi ki bu işbirliği protokolü olmadan önce de nerede bir sıkıntı varsa, afet varsa elbette canla başla orada olmaya çalıştık. Bu eğitimi spora mensup kişilerimizin de alması hepimiz açısından son derece önemli olacaktır.”
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