Sakarya’da uluslararası at yarışları yapılacak

-Vali Kaldırım'ın ata binişi

-Down sendromlu çocuğa santraç hediye etmesi

-Atlı Spor Köyü'nü gezmesi ve atları sevmesi



- - Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Atlı Spor Köyü’nü ziyaret etti SAKARYA



- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın ziyaret ettiği Sakarya Atlı Spor Köyü tesisleri hedeflerinin arasına uluslararası atçılık organizasyonlarını da aldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Atlı Spor Köyü’nü ziyaret etti. Ziyaretinde Vali Kaldırım’a tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy ev sahipliği yaptı. Birlikte 100 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi gezen Vali Kaldırım, Sakarya turizmine gerekli önemin verildiğini ve bunun gibi tesislerin hem şehre hem de ülkeye faydalar sağladığını belirtti.

Vali Kaldırım, glamping ve bungalov evlerin turizminin en önemli altyapısı olan konaklama sorununu giderdiğini belirterek, “Bu konuda yurtdışındaki örnekler gibi tesisler kurulması çok önemli. Bu tesis de bunu başaracak. Dünya standartlarını yakalamamız gerekiyor. Endurance ve Konkur Komple binicilik dalları ile ilgili uluslararası yarışları şehrimize getirecek şekilde parkur planlaması yapıldı. Ülkemizde olmayan Konkur Komple parkurunu şehrimize kazandırıp hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmak için bu tesis gibi girişimlere destek vermek gerekiyor. Ayrıca doğal ortam nedeni ile Trekking ile ilgili çalışmalar yapılması çok verimli olur” dedi.

Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy ise, “Valimiz orman içi kurumsal eğitim kampları konusundaki fikirlerimiz doğrultusunda bizimle hemfikir olup; Türkiye çapında tüm illerimizin Sakarya’da eğitim ve kamp, seminer organizasyonları için ortak görüşte buluşuldu. Sayın valimizin Sakarya turizme verdiği önem ve fikirleri yaptığımız yatırımın ne denli doğru olduğunu tescil eder nitelikte oldu. Sayın valimiz görüş ve önerileri ile tesis üzerinde yapacağımız ek yatırımlarımızda vizyon katıp öncülük yaptı” diye konuştu.

Önsoy, tesis ziyaretindeyken Vali Kaldırım’ın down sendromlu çocuk ve ailesi ile özel olarak ilgilendiğini de vurguladı. Vali Kaldırım ise down sendromlu çocuğa santraç seti hediye ederek, birlikte ata bindi. Vali Kaldırım, tesiste yeni gelen bir ata da isim babalığı yaparak ‘Hazar’ ismini verdi.



loading...