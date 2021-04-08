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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sadi Çeri: “Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu”

Sadi Çeri: “Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu”

Kasımpaşa Teknik Sorumlu Sadi Çeri'nin açıklamaları

- - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri:- “3 puan için sahadaydık, rakibinde zaten puana ihtiyacı vardı” DENİZLİ

Basın Toplantısı Toplantı Irak 


- Denizlispor Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu" dedi.
Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, her iki takımın da çok iyi mücadele verdiğini belirterek, “Maçı değerlendirecek olursak, 2 takım da bugün çok iyi mücadele etti. Bugün 3 puan için sahadaydık, rakibin de zaten puana ihtiyacı vardı. Bizim açımızdan zor bir deplasmandı. Çünkü Denizlispor, kendi evinde kolay kolay mağlup olmayan bir takım. Her iki takımı da aslında tebrik ediyorum, çünkü kimse 1 puan için oynamadı. Ama birer puanı paylaştık. Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu 2 puan bırakmak. Bu kaybı önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz” diye konuştu.

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