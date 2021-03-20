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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şaban Özdeş: “Golü yedikten sonra hemen gol bulmamız direncimizi arttırdı'

Şaban Özdeş: “Golü yedikten sonra hemen gol bulmamız direncimizi arttırdı'

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Şaban Özdeş'in açıklamaları

- Şaban Özdeş: “Golü yedikten sonra hemen gol bulmamız direncimizi arttırdı" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Milli Maç 


- Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Şaban Özdeş, Ümraniyespor karşısında 1-0’ın ardından 1-1’i çabuk yakaladıklarını söyleyerek, bunun müsabaka anında kendilerinin direncini arttırdığını söyledi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Balıkesirspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Şaban Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdeş, oyuncularının iyi bir mücadele gösterdiğini vurgulayarak, “Oyunu doğru oynamamız gerekiyordu. Hem top rakipteyken, hem de top bize geçtikten sonrayı planlamamız gerekiyordu. Oyun başladığında top rakipteyken iyi oynamaya başladık. Çıkarken kaybettiğimiz toplarla bir iki net pozisyon verdik. Kalecimiz de günündeydi. İkinci yarı golü yedikten sonra çabuk gol bulmamız bizim direncimizi arttırdı. İkinci yarı oyuncularımızdan ikinci bölgeyi daha iyi savunmamız gerektiğini, adam paylaşımını doğru yapmamız gerektiğini söyledik. Bunları gerçekleştirdiler. Yusuf hocamla beraber Balıkesirspor ile anlaştığımız zaman şöyle bir planlama yapmıştık. Anlaştığımız günden milli maç arası olan bölüme kadar maksimum puanı almak istiyorduk. Birkaç puan altında kaldık ama 2-3 gün dinlendikten sonra önümüzdeki periyodu daha iyi geçireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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