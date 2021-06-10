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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ROMA - EURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor

ROMA - EURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor

- Roma Olimpiyat Stadı çevresinden görüntülerEURO 2020'nin açılış maçı için Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyorROMA (AA) - Türkiye ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor.Görevliler son düzenlemeleri yaparak yarın akşam oynanacak açılış maçına Roma Olimpiyat Stadı'nı hazır hale getiriyor.Stat etrafındaki parmaklıklara EURO 2020 pankartları asılırken, taraftarların ve yetkililerin giriş yapacağı alanlarda da son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.Türkiye ile İtalya yarın akşam TSİ 22.00'de EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Parmak İtalya 

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