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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ROMA - A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

ROMA - A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

- Otel önünden görüntüler - A Milli Futbol Takımı futbolcularını taşıyan otobüslerin gelmesi - Şenol Güneş ve futbolcuların otobüslerden inmesi - TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın açıklamaları - A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'ın açıklamalarıROMA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma 'ya geldi.Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay - yıldızlı ekip, Roma 'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı.Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay - yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.Ay - yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

Milli Takım Yıldızlı Polis Helikopteri Başkent Helikopter 

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