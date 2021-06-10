ROMA - A Milli futbol takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı
- Roma Olimpiyat Stadı'ndan görüntüler - Antrenman yapan A Milli futbol takımı oyuncularının görüntüleri - Şenol Güneş ve teknik ekibin görüntüleri - Antrenmandan görüntülerROMA (AA) - A Milli futbol takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçı öncesindeki son antrenmanı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.
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