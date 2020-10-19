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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Robert Prosinecki: “Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum”

Robert Prosinecki: “Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum”

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Osin Rektör 


- Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Denizlispor'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Tüm futbolcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz mücadele ettiler. Özellikle kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan Denizlispor vardı. Tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
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