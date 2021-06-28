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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
RİZE - Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

RİZE - Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

- İmzan töreni - Kulüp başkanı Tahir Kıran'ın açıklaması - Teknik direktör Bülent Uygun'un açıklamasıÇaykur Rize spor, teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Kulüp başkanı Tahir Kıran: - "Hocamın hiçbir zaman arkasında olmayacağım. Her zaman yanında olacağım" - Bülent Uygun: - "Beni Rize spor'a, şanlı taraftara layık gördükleri için teşekkür ediyorum"RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Çaykur Didi Stadı'ndaki imza törenine, kulüp başkanı Tahir Kıran, teknik direktör Uygun ve kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kıran, törende yaptığı açıklamada, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Bülent Uygun'un boş mukaveleye imza attığını ifade eden Kıran, "Bunlar formalite. Bizim dostluğumuz çok iyi. Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.
Kıran, Bülent Uygun'a çok güvendiğini vurgulayarak, "Hocamın hiçbir zaman arkasında olmayacağım. Her zaman yanında olacağım. O kelimeyi hiç sevmem. 'Arkasında olacağım.' diyenler hep gitmiştir. Ondan dolayı her zaman yanında olacağım. Taraftarımızdan tek şeyi istiyoruz. Sadece sabır. Günlük başarılar için değil, altyapı için geldik. Karadeniz birliğini kurmak için geldik. Ben burada Karadeniz birliğini kurmaya geldim." diye konuştu.
- Uygun: "Bizim aramızdaki anlaşma gönül imzası"Teknik direktör Uygun, Rize 'nin baba ocağı olduğunu ve hizmet etmek için çabaladıklarını belirtti.
Tahir Kıran ile aynı mahallede topun peşinde koştuklarına değinen Uygun, "Aramızdaki ilişki dostluk, abi kardeşlik ilişkisi. Birbirimize olan muhabbetimiz çok fazla. Sözleşmenin bir anlamı yok. Bizim aramızdaki anlaşma gönül imzası. Beni Rize spor'a, şanlı taraftara layık gördükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Uygun, zor bir dönemde taraftarın desteğiyle geçen sezonu iyi kapattıklarını kaydederek, şunları söyledi:"Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Yarınlar için güzel şeyler yapmamız lazım. Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum. Bu şehre mahcup olmamak için çok çalışacağız."Konuşmaların ardından Kıran ve Uygun, sözleşmeyi imzaladı.

İmza Töreni Baba Ocağı Muhabbet Teknik Direktör Kulüp Başkanı 

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