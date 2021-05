Rıdvan Yılmaz: “A Milli Takım hayalimdi”

- A Milli Takım’ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, ay-yıldızlı takımda yer almanın hayali olduğunu belirterek, “Çok zorlu bir grubumuz var gibi görünüyor. Ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye’yiz” dedi.

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında bulunan Beşiktaş’ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, ay-yıldızlıların sosyal medya hesabında sorulara cevap verdi. Geride kalan sezonun kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren Rıdvan, “Sonuç olarak genç yaşımda çok tecrübe edindiğim bir sene oldu. A Milli Takıma seçilmem, maçlar, şampiyonluk hepsi bana özgüven verdi. Burada olmaktan mutluyum, Beşiktaş’ta oynamaktan mutluyum. Hayallerimin çoğunu bu sene yaşadım” diye konuştu.

“A Milli Takım hayalimdi” A Milli Takım aday kadrosunda ismini gördüğü zaman hissettiği duyguların sorulması üzerine genç oyuncu, “Öncesinde evraklar istendiği zaman insan acaba olacak mı gibi bir düşünceye kapılıyor. Ben de canlı yayında öğrendim. Adımı duyduğum anda kalbimde kelebekler uçuştu. Sonuçta burası bizim hayalimdi. Şu an buradayım inşallah güzel geçer benim için” şeklinde konuştu.

A Milli Takım’da olmanın alt gruplara göre daha fazla sorumluluk yüklediğine değinen Rıdvan, “İnşallah bir ömür boyu Türkiye formasını terleteceğim” dedi.

“Herkes çok samimi ve güler yüzlü” Rıdvan, A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası için nihai kadrosunda olmanın hayalini kurduğunu vurgulayarak, “Sonra A Milli Takım’da maç oynama hayalim var, onu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa hayalim var. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim. En geç oyucu benim. Hepsi benim abim ve yaklaşımları çok iyi. Herkes çok samimi ve güler yüzlü” açıklamasını yaptı. “Üst turlara yükselebiliriz” Avrupa Şampiyonası’nı değerlendiren genç oyuncu, “Çok zorlu bir grubumuz var gibi görünüyor. Ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye’yiz. Bundan önce başardık, bundan sonra da başaracağımızdan adım gibi eminim. Ben abilerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp üst turlara yükselebiliriz” dedi.