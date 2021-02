Ricardo Sa Pinto: “Maçın galibi bizim olmamız gerekirdi”

- Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Konyaspor’la 0-0 beraber kaldıkları maça ilişkin, "Biz rakipten daha fazla pozisyona girdiğimiz için maçın galibi bizim olmamız gerekirdi. Tabii ki futbolda en önemli şey gol atmaktır. Bizim de şu an acil olarak geliştirmemiz gereken tek konu bu" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Her iki takım için de çok çekişmeli bir karşılaşma olduğunu söyleyen Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, "Yüksek tempoda ikili mücadelenin çok fazla olduğu bir maç oldu. Takımımın hem ofansif hem de defansif olarak yaptıklarından çok memnunum. Ofansif olarak dediğim ise takımımın oluşturduğu pozisyonlar, defalarca pozisyona girmiş olması ve net fırsatlar bulmuş olması. Bizde sadece futbolda en önemli olan şey yani gol eksikti. Biz rakipten daha fazla pozisyona girdiğimiz için maçın galibi bizim olmamız gerekirdi. Tabii ki futbolda en önemli şey gol atmaktır. Bizim de şu an acil olarak geliştirmemiz gereken tek konu bu. Ama takımımın sahadaki duruşu verdiği mücadele, kazanma mentalitesiyle gelmiştik buraya. Bunların hepsi beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

"Hakemin golü izlemesi gerekiyordu" VAR tarafından iptal edilen gol hakkında değerlendirmede bulunan Pinto, "Bizim attığımız golde hakemin gidip VAR'ı kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı belki daha farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Hakemin golü izlemesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



