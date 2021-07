Red Bull X-Alps’te şampiyon Chrigel Maurer oldu

- Red Bull X-Alps’in 10. yılında da mutlu sona Chrigel Maurer ulaştı. Avusturya’dan yola çıkan macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturan etkinlikte katılımcılar 12 günde 1000 kilometreyi geride bırakmaya çalıştı. Bu zorlu mücadele sonunda Maurer üst üste 7. kez Red Bull X-Alps birinciliğini elde etmeyi başardı. Macera tutkunlarını iki senede bir Alp Dağları’nda buluşturan Red Bull X-Alps’in, 2021 şampiyonu belli oldu. Bu sene 10. yılını kutlayan etkinlik Avusturya’dan başladı.

Sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele ettikleri, dünyanın en zorlu macera yarışına 15 ülkeden 29 sporcu katıldı.

Katılımcıların, Alp Dağları’nda yaklaşık 1000 kilometreyi kat ettikleri zorlu yarışta Chrigel Maurer mutlu sona ulaştı. İsviçreli sporcu böylece üst üste yedinci zaferine de erişmiş oldu. 20 Haziran 2021’de başlayan ve Salzburg’dan Zell Am See’ye kadar uzanan mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları’na meydan okudular. 29 macera severin katıldığı ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği, içerisinde 5 spor disiplininin kullanıldığı Red Bull X-Alps’te, 12 gün sonunda 5 kişi bitiş çizgisine gelebildi. Red Bull X-Alps nedir? 2003 yılından beri düzenlenen Red Bull X-Alps, iki senede bir dünyanın dört bir yanından gelen macera tutkunlarını bir araya getiriyor. Avusturya Salzburg‘dan, hiçbir vasıta kullanmadan, toplamda 1000 kilometre uzunluğundaki bir rotada vücut ve zihnin sınırlarını zorlayan katılımcılar, Alpler’i geçip, önceki senelerde Monaco’ya bu sene ise Zell Am See’ye kadar sadece yürüyerek, tırmanarak ve yamaç paraşütü yaparak yarışıyorlar.