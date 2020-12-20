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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'

Recep Uçar: 'Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın başlangıcı olacak" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Irak 


- Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adanaspor galibiyetinin üst sıralara doğru tırmanışlarının başlangıcı olacağını söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Sahamızda altı maç sonra kazandığımız için mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti. Maça çok farklı bir anlayışla çıktık. Üçüncü bölgede topa biraz daha sahip olabilen teknik kapasitesi yüksek oyuncularla başlamıştık. Kazandığımız penaltıyı Boluspor maçında olduğu gibi değerlendiremedik. Bu takımın üzerinde olumsuz etki bıraktı. Maçın 60. dakikasından sonra oyunu domine etmeye çalıştık. Golü bulduk ve skoru korumayı başardık. Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın umarım başlangıcı olacak" diye konuştu.

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