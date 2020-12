Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu: “Yılmaz Vural'ı yaklaşık iki gün önce solunum cihazlarından ayırdık”

-Eşi Seda Vural'ın açıklaması



- - Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ile ilgili hastane başhekiminden açıklama İSTANBUL



- Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı ve normal odaya alındığı açıklandı. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural bir süredir korona virüs nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, başarılı teknik adamın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Vural'ın yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gördüğünü ve iki gün önce solunum cihazlarından ayrıldığını belirtti.

Çuhadaroğlu, Vural'ın normal odaya alındığı duyurdu. “İki gün önce solunum cihazlarından ayırdık” Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Yılmaz Vural Hocamız biliyorsunuz bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Yattıktan 1-2 gün sonra solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine yoğun bakıma alıp entübe edip, solunum desteğiyle takip ediyorduk. Bu süreç olumlu olarak gelişti ve kendisini bundan yaklaşık iki gün önce solunum cihazlarından ayırdık. Ekstübe dediğimiz süreci yaşadık. İki günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi ve şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de ben konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Kendisine bu süreç içerisinde sizlerin ilgisini aktardım. Sizlere de teşekkür etti. Şu anda gayet durumumuz iyi. Bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hiç öyle sofistike, hayali tedavi yöntemleriyle değil süreç içerisindeki dünyanın ve kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik” dedi.

Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural ise, “Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok güvendiğim için, bir insanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Bunu bir kere daha iyi anladım. Ben şimdi yukarıda yanından indim, odaya aldırmışsınız. Sağlığı çok yerinde, çok iyi. Çok selam söyledi ve çok teşekkür etti. Herkesin ilgisi ve duası için biz herkese çok teşekkür ediyoruz ve Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.

Seda Vural, eşi Yılmaz Vural’ın kendine geldiği anlar ile ilgili, “Çok duygusallaştı tabii. Çok etkilendi, o çok duygusal bir insan zaten. Sadece çok mutlu olduğunu, ailenin çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi.



Bana ilk söylediği aile, aile çok önemli dedi” şeklinde konuştu.

“Bir gün vermek oldukça zor” Vural’ın ne zaman taburcu olacağı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Onları söylemek için erken. Yoğun bakım zor bir süreçtir. Yaptığımız bazı ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Hakikaten çok güçlü bir yoğun bakım ekibimiz var. Onlar katta takibe devam edecekler. Onun için bir gün, bir takvim vermek oldukça zor” şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural’ın hastalığının başlangıcı hakkında konuşan Seda Vural, “Biz, Yılmaz grip zannettik. Gribi çok yoğun yaşar. Ondan sonra biz hastaneye gittik orada serum taktılar. Sonra Kovid testi yaptılar, negatif çıktı. Başka bir hastaneye gittik, çünkü iki gün kadar iyileşmedi, ateşi devam etti. Sonra ben başka bir yere götürdüm. Orada da sonucu negatif çıktı. İki negatif çıkınca sonra eve geldik tabii doğal olarak. Sonra buraya geldik. Bu hastaneye geldiğimizde pozitif çıktı. Hemen hocalarımız tomografi çektiler. Hemen ciğerlerinde bir Kovid belirtisi olduğunu söylediler. Ve ondan sonra Çağlar Bey ve ekibi hemen ele aldı ve ondan sonra Yılmaz bir müddet sonra iyileşti. Ateşi düştü ama bu sefer nefes sıkıntısı yaşamaya başladı.

Ondan sonra müdahale ettiler ve Yılmaz çok çabuk iyileşti” dedi.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu konuşmasının devamında, “Yılmaz Hoca ilk dönemleri, virüsün aktif olduğu dönemi rahat geçirmişti ama artık herkes iyice biliyor bu işi, hastalığın dördüncü beşinci gününde başka şeyler devreye giriyor ve daha da ağırlaşmalar olabiliyor. O süreci yaşadık ama şu anda o süreci atlattık. Öyle gözüküyor ama yakın takipte de kalmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sporculara korona virüs hakkında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek bizim kendi derneklerimiz sık sık söylüyorlar, sporcularımız maçlar öncesinde, antrenmanlar öncesinde düzenli olarak kontrol ediliyor ama sanki her an hastalığı kapacakmış düşüncesiyle dışarıdaki hayatlarında da çok dikkat etmeleri gerekir. Yoksa sizin o gün aldığınız test negatif bile olsa gerçekte yüzde altmış, bilemediniz yüzde yetmiş bunu gösteriyor. Yanılabilir testler. O yüzden dışarıdaki hayata dikkat etmek en ufak bir semptom olduğunda bunu muhakkak takım doktorlarına bildirmeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.



loading...