Osman Özköylü: “Kazanmak için son düdüğe kadar elimizden geleni yaptık”



- Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ankaraspor maçının ardından, “Kazanmak için son düdüğe kadar elimizden geleni yaptık” dedi.

TFF 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Özköylü, “Geçen haftaki sürpriz mağlubiyetten sonra bugün de hiç beklenmedik sürpriz bir beraberlik aldık. Oyuna baktığınız zaman ilk 6 dakika içerisinde 3 tane yüzde 100 pozisyon kaçırıyoruz. Kalemize, hatta kendi yarı sahamıza geçen ilk top kalemizde gol oluyor. Bu çok üzüntü verici. Rakibe baktığınız zaman 90 dakika boyunca bir pozisyonu yok. 1 yan top, 1 tane kontrataktan yapmış olduğumuz basit hatalar yüzünden yediğimiz 2 gol, 2 golü çıkartmak için 90 dakika boyunca büyük bir enerji harcamak zorunda kaldık. Sayısızca pozisyona girdik. Sayısızca pozisyon kaçırdık. Bir türlü top girmek istemedi. 2 maçtır girdiğimiz pozisyon sayısı o kadar fazla ki bir türlü değerlendiremedik. Rakibin direncini kıramadık. Pozisyonları değerlendirsek öne geçebilsek çok daha farklı bir maç oynardık. Ama olamadı. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Zaman zaman hatalar yaptık. Stres, panik, bir an önce sonuç alma gayreti, bunlardan kaynaklı telaş maalesef yapmak istediğimiz bir çok şeyi engelledi. Normal şartlarda oyuncularımızın yaptığı şeyleri bugün yapamadıklarını gördük. Bunu ben tamamen kazanma mecburiyetine, hedefe gitme noktasında kazanma zorunluluğunun iyice artması, son haftaların gelmesi yoksa biz çok daha önemli takımları çok daha etkili oyunlarla yenmesini başaran bir takımdık. Son 2 haftadaki rakiplerimizi asla küçümsemekk için söylemiyorum ama çok rahat maçlar kazanmamız gerekiyordu. Oyuncu arkadaşlarımı yine de kutluyorum. Kazanmak için son düdüğe kadar elimizden geleni yaptık, olmadı. İlk iki için iddiamız bu maçla beraber çok büyük bir yara aldı. Ama play-off'un içindeyiz. Bu play-off'tan da bir takım çıkacak. Eğer o olması gerekiyorsa onu başarmak için uğraşacağız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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