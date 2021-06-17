ORDU - Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu sona erdi
- Bisiklet turundan genel görünüm - Bisikletleriyle tura katılanların tören alanına gelmesi - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması - Katılımcılara plaket ve madalya verilmesi - Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın konuşması - Şükrü Tandoğan'ın eşi Sema Tandoğan'ın konuşması - Şükrü Tandoğan'ın Gülfem Tandoğan'ın konuşması - Tur sorumlusu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Üyesi Ali Güngör'ün konuşması - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk'un konuşmasıKıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu sona erdiORDU (AA) - KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu sona erdi.Tandoğan için İstanbul'dan bisikletleriyle tura katılanlar, düzenlenen törenle Ordu 'nun Perşembe ilçesinde törenle karşılandı.Perşembe Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul'dan 861 kilometrelik bisiklet yolculukla Ordu 'ya ulaşan 9 kişilik gruba plaket ve madalya verildi. Törene katılan Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kilometrelerce yolu bisikletle gelmenin kolay olmadığını belirtti. Bu davranışın bir ahde vefa olduğunu belirten Tandoğan, anlamlı turu aile olarak unutmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Tandoğan, vefat eden amcasının çok değerli bir insan olduğunu aktardı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk da Tandoğan ile uzun süre çalışma fırsatı bulduğunu ve onu tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
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