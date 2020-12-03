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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ORDU - Başpehlivan Recep Kara, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

ORDU - Başpehlivan Recep Kara, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

ORDU - Başpehlivan Recep Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Recep Kara'nın oylamaya katılması - Kara'nın açıklamalarıORDU (AA) - Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordu lu Recep Kara, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.Kara, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.Fotoğrafları tek tek inceleyen Kara, haber kategorisinde Houssam Shbaro'nun "Lübnan'da patlama", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te Gökkuşağı" ve spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Kara, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutladı, tüm fotoğraflarda büyük emeklerin olduğuna dikkati çekti.Anadolu Ajansını habercilik başarısından dolayı tebrik eden Kara, oylamadaki fotoğraflar arasında sevinç ve hüzünleri yansıtan birçok karenin olduğunu söyledi.

Kara, 2020 yılı içerisinde meydana gelen önemli olayların fotoğraflara yansıdığını ifade ederek, bazı fotoğraflar karşısında duygulandığını dile getirdi.

Muhabir Yurt Dışı Başpehlivan Gori 

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