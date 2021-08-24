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Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'

Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

- Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Futbol 


- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, yine keyifli bir takım yapmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün karşımızda oyun kurgusu oturmuş, sezonu erken açmış, oyunsal anlamda bizden öndeydiler. Bu sene 8 tane oyuncumuz değişti. Galatasaray’ı analiz ederken savunmadan çıkarken baskı yapıldığında sıkıntı yaşadığını tespit ettik. İlk 15 dakika baskı ile başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Devreye 1-1 girdik. İkinci devrede iki oyuncu değişikliği ile orta sahayı daha dirençli getirmeye çalıştık. Geçen sene çok coşkulu oyuncu grubu vardı. O da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra bunu tutturduk. Daha fazla çalışıp, taraftarlarımızı, Türk futbol izleyicilerine yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz. Buna zamana ihtiyacımız var. Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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