Olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün yurda döndü

- 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün de aralarında bulunduğu milli takım kafilesi yurda döndü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müsabakalar devam ederken, 57 kiloda bronz madalya elde eden Hatice Kübra İlgün'ün de aralarında bulunduğu bir grup milli sporcu, yurda döndü. Tokyo'dan havalanan uçakla sabaha karşı saat 05.00'te İstanbul Havalimanı'na inen milliler, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı. Milli sporcular havalimanının VİP terminalinde çiçekler ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. “Çalışmalarıma son sürat devam edeceğim her şey yeni başlıyor” Olimpiyat oyunlarında kadınlar 57 kilo müsabakalarında bronz madalya alma başarısı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de yurda dönen kafilede yer aldı. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, madalyayla Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren İlgün, “Ben eminim ki yensem de yenilsem de Bursa Büyükşehir Belediyespor beni böyle karşılayacaktı. Ama bronz madalya aldığım için de çok mutluyum. Çünkü olimpiyatlar sporun zirvesi ve her sporcunun hayali orada olmak. Ben oradaydım ve madalyayla dönmek çok istiyordum. Bunun altın madalya olmasını daha çok istiyordum ama nasibimizde bronz varmış. Çalışmalarıma son sürat devam edeceğim. Aslında herşey yeni başlıyor. 2024 Paris Olimpiyatlarında inşallah Bursa'ya altın madalya gelecek” dedi.

“Daha önce Bursa’da hiç olimpiyat madalyası alınmamıştı ilk defa almış olduk” Bursa’ya ilk defa olimpiyat madalyasının geldiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, “Çok mutluyuz, aynı zamanda gururluyuz. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Buraya hem sporcu göndermek büyük başarı, hem de gönderdiğimiz sporcunun burada madalya alıp ülkemizi temsil etmesi çok önemli bir başarı. Bu nokta kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Belediye başkanımız Alinur Aktaş’ın öncülüğünde spor alt yapılarına çok ciddi hizmet ediyoruz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularla başarılar elde etmek istiyoruz. Bu başarı Bursa için de tarihi bir başarı sayılıyor. Daha önce Bursa’da hiç olimpiyat madalyası alınmamıştı. İlk defa olimpiyat madalyası almış olduk” ifadelerine yer verdi. Bronz madalyayla yurda dönen milli tekvandocuyu karşılayan anne Selvi İlgün ise, “Çok sevindim ve duygulandım. Bursa’mıza da ilk defa madalya getirdiği için çok gururluyum. İnşallah ileride devamı da gelir ve ülkemiz için böyle sporcular yetişir” şeklinde konuştu.

Fikret Timuçin: “2024’te inşallah birlikte altın madalyayla dönüş yapacağız” Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Başantrenörü Fikret Timuçin de, “Olimpiyat üçüncüsü olduk. Buna da çok şükür ama 2024’te inşallah birlikte altın madalyayla Bursa’ya dönüş yapacağız. Her şey vatan için diyebiliriz aslında” dedi.

