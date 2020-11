-Başakşehirli futbolcu Rafael'in açıklamaları



- Okan Buruk: "Maça yüzde 100 hazır olduğumuzu düşünüyorum"- Rafael: "Konsantrasyonumuz en üst seviyede" İSTANBUL



- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçına takım olarak yüzde 100 hazır olduklarını düşündüğünü söyledi.



Turuncu-lacivertli futbolcu Rafael ise konsantrasyonlarının en üst seviyede tuttuklarının altını çizdi. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir, yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk ve yıldız futbolcu Rafael, müsabakanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Çok daha farklı bir takım bekliyorum karşımda" Manchester United'ın Fatih Terim Stadı'nda kaybettikten sonra bu maça daha farklı çıkacağı düşüncesinde olduğunu söyleyen Buruk, "Çok önemli bir takıma karşı çok da önemli bir statta yarın bir karşılaşmaya çıkacağız. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra kazandığımız karşılaşma bizi özellikle bu grubun içinde tekrar iddialı duruma getirdi. Hem üçüncülük hem de grupta ilk iki için bizim de bundan sonraki maçlarda şansımız olduğunu ortaya koymuş olduk. Birincisi bunu düşünerek maça çıkacağız. İkincisi; karşımızdaki takımın ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. İlk maçı kaybetmek bir tecrübe oldu Manchster takımı için. Çok daha farklı bir takım bekliyorum karşımda. O yüzden rakibimizin de daha motive olacağını düşünüyorum ama biz de aynı motivasyonu oyuncularımla birlikte sağlamış durumdayım. Zorlu bir fikstür, iki takım da üst üste maçlar oynuyor. Tabii ki kolay değil 90 dakikalık maçlar üç gün arayla. Ama ben oyuncularımla birlikte maça hazır olduğumuzu düşünüyorum. Burada kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı. "Oyuncularımla birlikte yüzde 100 hazır olduğumuzu düşünüyorum" Sakat ve korona virüs testi pozitif çıkan oyuncuların yanı sıra Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin turuncu-lacivertli takımı nasıl etkilediği yönünde gelen bir soruyu Okan Buruk, "Tabii ki her takımda bu tür olaylar oluyor, sadece bizde değil, Beşiktaş'ta da vardı. Buradaki en zor olan bölüm milli takım araları. Milli takım aralarından oyuncularımızın dönüşleri, tekrar gelip lige adapte olmaları güç. Zaten çok uzun bir sezon yaşıyoruz. Bu uzun sezonda milli takım aralarından dönüş de çok zor oluyor. Bundan sonra mart ayına kadar böyle bir ara yok. Bu hepimiz için büyük bir şans. Oyuncularımla toplantıda konuştuk; tekrar odaklanacağımız bir karşılaşma var. Ne kadar Beşiktaş maçını kaybetsek de şimdi rakibimiz Manchester United ve onlara karşı yapacağımız çok şey var. Rakip analizini yaptık. Bu iki haftada neleri eksik yaptığımızı konuştuk. Hem Beşiktaş hem Gençlerbirliği maçlarının ilk yarılarında yapmak istediklerimizi yapamadık. Bunlar üzerinden konuştuk. Biraz rakibi, biraz kendimizi analiz ettik. Yarınki maça oyuncularımla birlikte yüzde 100 hazır olduğumuzu söyleyebilirim" diye cevaplandırdı. Tecrübeli teknik adam, nasıl bir 11'le sahaya çıkacağıyla alakalı, "Oyuncularımızın yorgunluk, sakatlık durumuna bakarak bir 11 çıkartacağız. İki takımda da çok büyük değişiklikler beklemiyorum" dedi.

"Rakibin oyun stilinin dışına çıkacağını çok düşünmüyorum" İngiliz ekibinin pasa dayalı bir oyun anlayışı benimsediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İlk maça baktığımızda rakibimize karşı bulduğumuz goller, pozisyonlar var. Maçı değerlendirdiğimizde aslında iki takım da hem rakip ceza sahasına girme hem de şut olarak birbirine benzer rakamlara ulaştı. Sadece topla oynaması Manchester takımının fazlaydı. Genel olarak bunu yapan bir takım. Pası hem geriden oyun kurarken hem de oyun içerisinde pasa dayalı bir oyunları var. Bizim de ilk maçtaki gibi bunu doğru karşılamamız gerekiyor. Rakibin oyun stilinin dışına çıkacağını çok düşünmüyorum. Birbirini artık daha iyi tanıyan iki takım var. Yarın sahada iki takımın ne yapmak istediğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, son haftalarda performansı artan Gulbrandsen ile ilgili de şunları söyledi: "Fredrik de düşündüğümüz oyunculardan biri. İki haftadır oyuna girdikten sonra katkı veriyor. Özellikle santrfor bölgesinde daha etkili işler yapıyor. O da yarın için düşündüğümüz oyunculardan biri." Rafael: "Kesinlikle zor bir maç olacak" Eski takımına karşı mücadele verecek olan başarılı oyuncu Rafael ise müsabakaya ilişkin görüşlerini, "Kesinlikle zor bir maç olacak. İlk maçta almış olduğumuz galibiyetten dolayı da kazanmak isteyeceklerdir. Old Trafford'da Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacağız. Konsantrasyonumuz en üst seviyede. Sahada en iyi mücadelemizi vereceğiz. Yarın hem kendi adıma hem de takımın adına en iyi sonucu elde etmek için oynayacağımız söyleyebilirim" cümleleriyle aktardı.



