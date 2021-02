Off Roadçular Ulus Dağı’nda karda macerayı yaşadı

--Of roudcuların dağa çıkma mücadelesi

--Of roudcunun açıklaması ve çay keyfi

--Of roudcuların ulus dağına çıkması

--Of roud tutkunlarının açıklamaları



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Kış aylarında uzun süre kar tutan ve metrelerce kar yağışının olduğu Ulus dağı Off Rodçuların ve kamp yapmak isteyenlerin gözde mekânı haline gelmeye başladı.

1764 rakımı ile bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki Ulus dağı adrenalin tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Macera yaşamak isteyenler, kar üzerinde kamp keyfi yaşamaya çalışanlar soluğu Ulus dağında alıyor. Hafta sonu başlayan kar yağışı ile birlikte Ulus dağına maceralı bir şekilde tırmanan off roadçular 1764 metre de kurdukları kamp ateşi ile ısınarak maceranın ve karın keyfine vardı. Her fırsatta soluğu Ulus dağının eşsiz doğasında alan ve farklı aktivitelerle güzelliklerini tanıtmayı hedefleyen Muammer Kocadağ “1764 rakımlı Ulus dağından herkese selamlar. Çadırımızı kurduk, ateşimizi yaktık, bugün doğa ile baş başayız. Bugün oturacağız, çayımızı içip kitabımızı okuyacağız. Haftanın yorgunluğunu inşallah Allah izin verirse keyifli bir şekilde vaktimizi geçireceğiz. Doğa güzel manzara ap ayrı güzel. Şu anda mermerde etimizi pişiriyoruz. Diğer yandan odun ateşinde ısınan çayımız“ dedi.

Kar yağışının yanı sıra yağmur ve yaz aylarında da off road tutkunları Ulus dağında keşiflerine devam ediyor. (HT



loading...