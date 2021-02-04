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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Off-Road yapmak isteyen gençler derede mahsur kalınca imdatlarına kepçe yetişti

Off-Road yapmak isteyen gençler derede mahsur kalınca imdatlarına kepçe yetişti

Cipin çaya giriş yapması

Mahsur Kaldı İş Makinesi Sudan Grup Genç Yükselen 

-Cipin suda batması
-Cipin kepçe ile sudan çıkartılması
-Detaylar

- KASTAMONU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde off-road yapmak için dereye giren gençler, bir süre ilerledikten sonra suların yükselmesi üzerine mahsur kaldılar. Suda saplanan araç, kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde off-road yapmak isteyen bir grup genç, 4x4 araçları ile birlikte ilçeye bağlı Kızılkara mevkiindeki dereye giriş yaptı. Off-road heyecanı yaşamak isteyen gençler, araçlarıyla derede birçok engeli aşarak ilerlemeye başladı.
Maceraperest gençler, bir süre ilerledikten sonra yükselmiş olan suların azizliğine uğradı. Derede yükselen sulara saplanan gençler, kendi çabalarıyla araçlarını sudan çıkaramadı. Bunun üzerine gençler, iş makinesinden yardım istedi. Gençlerin mahsur kaldığı bölgeye gelen kepçe, suya saplanan aracı çekerek çıkardı.
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