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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
'Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi' açıldı - BURSA

'Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi' açıldı - BURSA

"Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi" açıldı - BURSA - Sercan Yıldırım'ın röportajı - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Pasta kesilmesi - Hatıra fotoğrafı çekilmesi - Çocukların antrenmanından detaylar Bursa 'da "Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi" açıldıBURSA (AA) - Bir dönem A Milli Takım forması giyen, Bursa spor ve Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan Sercan Yıldırım'ın Bursa 'da kendi adıyla kurduğu futbol okulu açıldı.Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek "Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi"nin açılış töreninde konuşan Yıldırım, hayalini gerçekleştirdiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Futbol okulunun açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:"Yeni Sercan'lar, yeni gençleri Türk futboluna kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok hazırlandık, titizlikle davrandık. Sadece saha içinde değil saha dışında da eğitimlerimiz olacak. Spor psikolojisi, dil eğitimi, pedagog, diyetisyen olacak. Gururluyuz. İnşallah alnımızın akıyla bu işi yerine getirip öğrencilere güzel örnekler sunup iyi bir eğitimle onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Okulda 5 - 12 yaş arası çocuklar olacak. Sonrasında kulüpleşmeye gideceğiz. Yeni bir kulüp kuracağız. Özellikle yetenekli oyuncular, 12 yaştan sonra eğitimine orada devam edecek. Elit bir kadromuz olacak."Daha sonra futbol okulunun açılış kurdelesi kesildi. Ardından okula kayıt olan çocuklar, antrenman yaptı.

Açılış Töreni Psikoloji Diyetisyen Futbol Okulu Öğrenciler 

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