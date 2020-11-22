Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum”

Mustafa Kaplan: “Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Farklı bir sayfa açmak istedik. Ama bugün ne yazık ki özellikle yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yediğimiz 3 golde çok büyük bireysel hatalarımız oldu. Maçın kırılma anı ise 1-1 içeri girecekken yaptığımız bireysel hatadan gelen penaltı, soyunma odasına 2-1 girmemize sebep oldu. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Çünkü sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Fizik güçleri düşük oyuncularımız vardı. Milli takımdan son gün bize katılan arkadaşlarımız oldu. Bunları düzeltip önümüzdeki maça bakacağız. Herkesten camia olarak alınan 5-1’lik mağlubiyetten dolayı herkesten özür diliyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement