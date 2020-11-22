Mustafa Kaplan: “Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum”



- Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Farklı bir sayfa açmak istedik. Ama bugün ne yazık ki özellikle yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yediğimiz 3 golde çok büyük bireysel hatalarımız oldu. Maçın kırılma anı ise 1-1 içeri girecekken yaptığımız bireysel hatadan gelen penaltı, soyunma odasına 2-1 girmemize sebep oldu. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Çünkü sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Fizik güçleri düşük oyuncularımız vardı. Milli takımdan son gün bize katılan arkadaşlarımız oldu. Bunları düzeltip önümüzdeki maça bakacağız. Herkesten camia olarak alınan 5-1’lik mağlubiyetten dolayı herkesten özür diliyoruz” diye konuştu.





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