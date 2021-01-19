Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'

Mustafa Kaplan: 'Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- Mustafa Kaplan: "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe'ye 4-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan müsabakayı değerlendirdi. Kaplan, "Yaptığımız değişikliklerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Buraya gelirken 3 cezalımız ve sakatımız vardı. Genç oyuncularımızla ve sonra yaptığımız hamlelerle bir şeyler yapmak istedik. Devreye 1-0 geride girecekken, bireysel hatalarla 2. ve 3. golü yedik. Bundan sonra maçı çevirmek zor hale geldi. Kazanan takımı kutluyorum. Gençlerbirliği olarak da sonraki maçlarımıza bakacağız, ona göre bazı şeyleri de değiştirerek Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı