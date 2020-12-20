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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: “Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması'

Mustafa Dalcı: “Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması'

Ankaragücü teknik sorumlu Mustafa Dalcı'nın açıklamaları

- Mustafa Dalcı: “Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig’in 13. Haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü’nde teknik sorumlu Mustafa Dalcı, “Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması. Oyuncularımın göstermiş olduğu bu gayretten, bu mücadeleden dolayı onları yürekten tebrik ediyorum” dedi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalcı şunları söyledi: “Aslında bu maçı çok istiyorduk. Oyuncularımızla hafta boyunca maça iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Sevindirici olan geriden gelip en kötü bir puan da olsa hanemize yazmak bizim için bir nebze sevindirici tabi ki. Bir kimlik kazandık. Bir oyun anlayışımız var. Artık sahada kaybetmeyi hazmetmeyen bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tabi ki ilerleyen sürece daha emin adımlarla ilerleyeceğimiz açık açık görünüyor. Hafta boyunca maça ciddi anlamda iyi hazırlanmıştık. İyi analiz etmiştik. Bir öz eleştirici yapacak olursak, maçın ilk yarısı 10 - 15 dakika kötü başlamamız. Belki o aralar biraz sıkıntı ve zorluklar yaşadık. Önemli olan o negatif durumu, pozitif şekle getiren bir karakterin sahada olması. Oyuncularımın göstermiş olduğu bu gayretten, bu mücadeleden dolayı onları yürekten tebrik ediyorum. Puan puandır diye düşünüyorum çünkü konum itibariyle alacağımız her puan lig sonunda mutlaka kıymetini ve değerini o zaman daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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