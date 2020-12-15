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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Mustafa Dalcı: ”Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz”

Mustafa Dalcı: ”Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz”

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı'nın açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Hatayspor maçının ardından, ” Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz” dedi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, ”Maça başlarken söylemiştim. Ritmi olan bir takımla oynadık. Hücum opsiyonları fazla olan bir takım. Hem seti hem alanı oynayabilen bir takımla oynadık. Hafta başı analizlerimizi doğru yaptık. Stratejik bir maçtı. Oyuncularımız, verdiğimiz görevleri neredeyse harfiyen yerine getirdi. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk. Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bir takım kimliği yakaladık. Bu galibiyeti ben ve oyuncularım büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz. Rakibin 10 kişi kalması etkili oldu skorda. Hatayspor 8 günde 3. maçını oynadı. Oyundan düşeceklerini biliyorduk. Eksik kalmaları işimizi tabii kolaylaştırdı. Bu ligde eksik oynamak kolay değil” ifadesini kullandı.
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