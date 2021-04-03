

- Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, “Uzatmada gol yememizin ardından oyunda bir düşüş oldu” dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ankaraspor’a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Ati Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Göksu, “Maçtan önce de söylemiştim 3 puan almak için gelmiştik. İyi de hazırlanmıştık. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Uzatmada gol yememizin ardından oyunda bir düşüş oldu. 2. yarıda biraz toparlandık. Fakat gol kaçırıp gol yiyoruz. Futbolda böyle şeyler var. Ama girdiğiniz pozisyonları mutlaka değerlendireceksiniz. Değerlendiremediğiniz zaman rakip pozisyonlara girerek değerlendirdi ve onlar kazandı. Tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. O maçları kazanarak yukarıya çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



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