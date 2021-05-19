MUĞLA - Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları
- Şarık Tara - Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları - Yelkenlilerden görüntü - Yarıştan görüntüŞarık Tara - Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken YarışlarıMUĞLA (AA) - Muğla 'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara - Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyonun ikinci gününde yelkenciler, Göcek Koyu İzkayası açıklarından start aldı. Üçgen rotada yarışan yelkenciler, şamandıraları dolaşarak yarışı tamamladı.Yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan toplam 25 teknede 178 sporcu mücadele etti.İkinci günün sonunda Jova Heater Kupası'nı Rusya'dan "Lagerhta" teknesi, Serenity Kupası'nı ise Türkiye'den "Enka Cheese" teknesi kazandı.
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